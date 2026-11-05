Viele sehr spannende Aspekte bietet der Doppelspieltag des SC Idar-Oberstein am Samstag im Haag gegen die SG Hüffelsheim und die SG Weinsheim. Personalfragen sind im Fokus. Zum Beispiel, wie die „zweite Reihe“ auf die Trainerkritik reagiert hat.
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Im Haag steht der nächste Fußball-Doppelspieltag auf dem Programm – und er ist extrem interessant. Zunächst empfängt die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein um 15 Uhr in der Verbandsliga Tabellenführer SG Hüffelsheim, ehe um 17.30 Uhr die SG Weinsheim in der Landesliga ihre Visitenkarte beim zweiten SC-Team abgibt.