SC Idar begrüßt SG Hüffelsheim Das Duell Mockenhaupt gegen Zimmer fällt wohl aus Sascha Nicolay 05.11.2026, 12:06 Uhr

i Auf die Klasse von Florian Zimmer (links) muss der SC Idar-Oberstein beim Duell mit Spitzenreiter SG Hüffelsheim wohl verzichten. Auch Lenny Arend (hinten) verbrachte die Trainingswoche angeschlagen, doch der „Pistolero“ kann wohl spielen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Viele sehr spannende Aspekte bietet der Doppelspieltag des SC Idar-Oberstein am Samstag im Haag gegen die SG Hüffelsheim und die SG Weinsheim. Personalfragen sind im Fokus. Zum Beispiel, wie die „zweite Reihe“ auf die Trainerkritik reagiert hat.

Im Haag steht der nächste Fußball-Doppelspieltag auf dem Programm – und er ist extrem interessant. Zunächst empfängt die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein um 15 Uhr in der Verbandsliga Tabellenführer SG Hüffelsheim, ehe um 17.30 Uhr die SG Weinsheim in der Landesliga ihre Visitenkarte beim zweiten SC-Team abgibt.







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