Alemannia in Hüffelsheim Das Duell mit der erfolgreichen Vergangenheit 16.10.2025, 15:28 Uhr

i Möchte zu Hause wieder zuschlagen: Tim Reidenbach (rotes Trikot) erwartet mit der SG Hüffelsheim den SVA Waldalgesheim. Klaus Castor

Das erste Derby gegen die Kreuznacher Eintracht hat die SG Hüffelsheim für sich entschieden. Nun steht Derby Nummer zwei an, wenn der SV Alemannia Waldalgesheim aufkreuzt. Weist der Aufsteiger auch die Grün-Weißen in die Schranken?

André Weingärtner macht gar keine Anstalten, den Vergleich mit dem SV Alemannia Waldalgesheim kleinzureden. Der heutige Trainer der SG Hüffelsheim wirkte schließlich viele Jahre an der Waldstraße und feierte große Erfolge mit Verbandsliga-Aufstieg und Verbandspokal-Sieg.







