Das erste Derby gegen die Kreuznacher Eintracht hat die SG Hüffelsheim für sich entschieden. Nun steht Derby Nummer zwei an, wenn der SV Alemannia Waldalgesheim aufkreuzt. Weist der Aufsteiger auch die Grün-Weißen in die Schranken?
Lesezeit 2 Minuten
André Weingärtner macht gar keine Anstalten, den Vergleich mit dem SV Alemannia Waldalgesheim kleinzureden. Der heutige Trainer der SG Hüffelsheim wirkte schließlich viele Jahre an der Waldstraße und feierte große Erfolge mit Verbandsliga-Aufstieg und Verbandspokal-Sieg.