Hackenheimer verlieren 0:1 Das Baumholderer Tor ist verwaist, doch Brede vergibt 12.10.2025, 19:47 Uhr

i Bereinigt: Oliver Gäns vom TuS Hackenheim (weiße Trikots) klärt, doch am Ende unterliegt der TuS dem VfR Baumholder am Felseneck mit 0:1. Edgar Daudistel

Der TuS Hackenheim hat erneut eine Chance verpasst, in der Fußball-Landesliga einen Schritt nach vorne zu machen. Verbandsliga-Absteiger VfR Baumholder nahm vom Felseneck die Punkte mit.

Überraschend aufgeräumt wirkte Tim Hulsey, der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim, nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfR Baumholder. „Ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Vom Engagement und vom Auftreten her war das völlig in Ordnung, vor allem aufgrund der vielen Ausfälle“, sagte Hulsey, der ansonsten nach Niederlagen durchaus mal angefressen ist.







