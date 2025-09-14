Das große Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter bei Eintracht Bad Kreuznach. Auch an Spieltag sieben blieb die Erlösung aus, allerdings wusste das Team mit einer starken Vorstellung zu überzeugen.

Herxheim. Für Thorsten Effgen, den Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, war das 3:3 (2:1) bei Viktoria Herxheim nur schwer zu greifen gewesen. Er hatte aufgrund der Wendungen mehrere Partien in einem Spiel gesehen. „Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und müssen am Ende mit einem glücklichen Punkt zufrieden sein“, fasste er das Geschehen zusammen.

Den Punkt sicherte in der dritten Minute der Nachspielzeit ein letzter Standard. Effgen war zuvor all-in gegangen, hatte sogar den seit einem Jahr verletzten Matti Rieß gebracht, „weil er mit seinem Körper und seinem Torriecher immer gefährlich wird“. Rieß war dann auch an der Situation beteiligt, die zu einem Foul an Levi Mukamba führte. Für den anschließenden Freistoß war sogar Torwart Felix Basting nach vorne geeilt, Leo Blenske beförderte das Leder zum 3:3 über die Linie.

Die Eintracht war auch das Team gewesen, das zu Beginn jubeln durfte. „Wir waren 75 Minuten klar besser, die Jungs haben unseren Plan überragend umgesetzt“, sagte Effgen, der damit überrascht hatte, Levi Mukamba wieder ganz vorne neben Deniz Darcan zu platzieren. „Das war der Schlüssel für unsere gute Leistung“, analysierte Effgen. Darcan gelang nach schöner Vorarbeit von Malik Schäfer das 1:0 (8.), Mukamba erhöhte (23.).

Auch der Anschlusstreffer von Dani Thon (28.) und eine Zeitstrafe gegen Maik Strunk (26.) warfen die Gäste nicht aus der Bahn. „Ein Manko war aber, dass wir Hochkaräter nicht zum 3:1 genutzt haben. Schade, dass sich das Team da nicht belohnt hat“, sagte Effgen. Darcan vergab zwei Möglichkeiten, Mukamba traf nur den Pfosten, und die größte Gelegenheit hatte David Molnar, der den Ball völlig frei stehend aus fünf Metern neben den Kasten setzte. „Alle Möglichkeiten waren nach schönen Umschaltmomenten entstanden“, lobte der SGE-Trainer.

Zu viele Fehler vor Gegentoren

Die Partie kippte dann mit dem Ausgleich durch Bastian Sommer (78.). „Aus dem Nichts heraus“, haderte Effgen. Nach einem Pressschlag landete der Ball so glücklich vor dem Herxheimer Torschützen, dass dieser nur noch eindrücken musste. „In der Szene kann auch klarer geklärt werden. Wir machen dann doch im Moment auch hinten durchaus unsere Fehler“, erklärte Effgen und fügte an: „In der Folge hast du dann aber gesehen, welche Energie der Kader eines Oberliga-Absteigers hat, der direkt wieder nach oben will, auch mit starken Einwechslungen.“ Die Herxheimer legten durch Thon (81.) das 3:2 nach. „Und jetzt gab keiner mehr einen Pfifferling auf uns. Das war es eigentlich“, berichtete Effgen. Doch seine Mannschaft lebt und erzwang noch den Ausgleich.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Wingenter (83. Langer), Blenske, Heinrich (87. Rieß), Kreuznacht (63. Cinar) – Strunk (76. Wex), Baumann – Molnar (79. Rastiello), Schäfer – Darcan, Mukamba.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen die TuS Marienborn.