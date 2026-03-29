Wie Ragnar Ache
Darcans Traumtor krönt Spreitzers Eintracht-Einstand
Die Anspannung legte sich nach dem Abpfiff bei Eintracht-Interimstrainer Mario Spreitzer (links) schnell.
Die Anspannung legte sich nach dem Abpfiff bei Eintracht-Interimstrainer Mario Spreitzer (links) schnell.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der Bann ist gebrochen: Beim Einstieg von Interimstrainer Mario Spreitzer landete die SG Eintracht Bad Kreuznach den ersten Auswärtssieg der Saison. Die Blau-Weißen gewannen dank Deniz Darcans Doppelpack mit 2:1 in Marienborn.

Lesezeit 3 Minuten
Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga: Durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg bei der TuS Marienborn hat Eintracht Bad Kreuznach wertvolle Punkte eingefahren. Dabei krönte ein Traumtor von Doppelpacker Deniz Darcan den Einstand von Interimstrainer Mario Spreitzer.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport