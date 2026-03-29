Der Bann ist gebrochen: Beim Einstieg von Interimstrainer Mario Spreitzer landete die SG Eintracht Bad Kreuznach den ersten Auswärtssieg der Saison. Die Blau-Weißen gewannen dank Deniz Darcans Doppelpack mit 2:1 in Marienborn.
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Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga: Durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg bei der TuS Marienborn hat Eintracht Bad Kreuznach wertvolle Punkte eingefahren. Dabei krönte ein Traumtor von Doppelpacker Deniz Darcan den Einstand von Interimstrainer Mario Spreitzer.