Darcan sieht eine „Ultra-Kampfleistung“

Was für ein Heimspiel: Siegtor in Unterzahl, Rangeleien wegen der Balljungen und ein erfolgreicher Joker Levi Mukamba. Das wichtige 2:1 der SG Eintracht Bad Kreuznach gegen die TSG Bretzenheim hatte viel zu bieten.
Lesezeit 3 Minuten
Die Serien der beiden Gegner ließ auf einiges hoffen. Nach 90+8 Minuten hatte nur noch die von Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach Bestand, nachdem trotz zahlreicher Widrigkeiten der vierte Heimsieg in Folge gelungen war in Form eines 2:1 (1:1) gegen die TSG Bretzenheim.