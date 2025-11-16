Eintracht siegt mit neun Mann Darcan sieht eine „Ultra-Kampfleistung“ Matthias Schlenger 16.11.2025, 20:32 Uhr

i Freuen sich über den nächsten Heimsieg ihrer Eintracht: Trainer Thorsten Effgen (links) und Kapitän Deniz Darcan. Klaus Castor

Was für ein Heimspiel: Siegtor in Unterzahl, Rangeleien wegen der Balljungen und ein erfolgreicher Joker Levi Mukamba. Das wichtige 2:1 der SG Eintracht Bad Kreuznach gegen die TSG Bretzenheim hatte viel zu bieten.

Die Serien der beiden Gegner ließ auf einiges hoffen. Nach 90+8 Minuten hatte nur noch die von Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach Bestand, nachdem trotz zahlreicher Widrigkeiten der vierte Heimsieg in Folge gelungen war in Form eines 2:1 (1:1) gegen die TSG Bretzenheim.







