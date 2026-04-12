Schon 5:0 zur Pause geführt Darcan nicht zu stoppen: Eintracht landet 6:1-Knaller Olaf Paare 12.04.2026, 18:38 Uhr

i Riesenjubel: Die SG Eintracht Bad Kreuznach gewann das Kellerduell gegen den SV Steinwenden mit 6:1. Mittendrin: der dreifache Torschütze Deniz Darcan (mit Kapitänsbinde). Klaus Castor

Eintracht Bad Kreuznach entfernt sich von der Abstiegsregion, und das mit einer beeindruckenden Vorstellung. Bei der Heimpremiere von Interimstrainer Mario Spreitzer gab es einen 6:1-Sieg.

Mario Spreitzer hatte vor den Wochen der Wahrheit der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga die Charakterfrage gestellt. „Und alle Spieler haben zu 100 Prozent den Charakter gezeigt, den ich erwartet habe“, stellte der Interimstrainer nach dem 6:1 (5:0) gegen den SV Steinwenden zufrieden fest.







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