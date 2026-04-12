Eintracht Bad Kreuznach entfernt sich von der Abstiegsregion, und das mit einer beeindruckenden Vorstellung. Bei der Heimpremiere von Interimstrainer Mario Spreitzer gab es einen 6:1-Sieg.
Lesezeit 2 Minuten
Mario Spreitzer hatte vor den Wochen der Wahrheit der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga die Charakterfrage gestellt. „Und alle Spieler haben zu 100 Prozent den Charakter gezeigt, den ich erwartet habe“, stellte der Interimstrainer nach dem 6:1 (5:0) gegen den SV Steinwenden zufrieden fest.