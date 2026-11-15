Spektakulär ging ers im Landesliga-Spiel des SC Idar-Oberstein gegen die SG Rieschweiler zu, und Colin Fuchs entschied nicht nur das Spiel, sondern auch das Duell der Kanoniere zu seinen Gunsten.
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Colin Fuchs war der Mann des Spiels der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Landesliga gegen die SG Rieschweiler. Nachdem Fuchs direkt zuvor noch eine knappe Viertelstunde im Verbandsliga-Derby gegen den VfR Baumholder für die „Erste“ des SC am Ball gewesen war, gelangen ihm beim 5:4 (2:3)-Sieg gegen Rieschweiler gleich vier Tore.