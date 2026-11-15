SC Idar II gewinnt 5:4 Colin Fuchs hat Bock und schnürt einen Viererpack Sascha Nicolay 15.11.2026, 11:25 Uhr

i Colin Fuchs (links, im Spiel in Hermersberg) war von der SG Rieschweiler nicht zu halten. Der SC-Akteur erzielte beim 5:4-Heimsieg alleine vier Tore. Stefan Ding

Spektakulär ging ers im Landesliga-Spiel des SC Idar-Oberstein gegen die SG Rieschweiler zu, und Colin Fuchs entschied nicht nur das Spiel, sondern auch das Duell der Kanoniere zu seinen Gunsten.

Colin Fuchs war der Mann des Spiels der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Landesliga gegen die SG Rieschweiler. Nachdem Fuchs direkt zuvor noch eine knappe Viertelstunde im Verbandsliga-Derby gegen den VfR Baumholder für die „Erste“ des SC am Ball gewesen war, gelangen ihm beim 5:4 (2:3)-Sieg gegen Rieschweiler gleich vier Tore.







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