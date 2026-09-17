Es ist zwar kein Kreisduell und kein Derby, doch eine der kürzesten Auswärtsfahrten. Nach Bedesbach braucht die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nur 25 Minuten zur Anreise.
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Drei Niederlagen in Folge, zuletzt ein 0:7 in Hackenheim – der TuS Bedesbach-Patersbach befindet sich in der Fußball-Landesliga auf dem Sinkflug. Doch bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied wollen sie die Ergebniskrise des Vorjahres-Aufsteigers vor dem Duell am Samstag um 18 Uhr in Bedesbach nicht zu hoch hängen.