SG Meisenheim in Bedesbach Coach Bohr adelt seinen Führungsspieler Alex Tiedtke Olaf Paare 17.09.2026, 11:18 Uhr

i Schaut sich genau an, wie er gleich den Ball gewinnen kann: Alex Tiedtke (schwarzes Trikot) ist derzeit einer der formstärksten Meisenheimer. Klaus Castor

Es ist zwar kein Kreisduell und kein Derby, doch eine der kürzesten Auswärtsfahrten. Nach Bedesbach braucht die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nur 25 Minuten zur Anreise.

Drei Niederlagen in Folge, zuletzt ein 0:7 in Hackenheim – der TuS Bedesbach-Patersbach befindet sich in der Fußball-Landesliga auf dem Sinkflug. Doch bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied wollen sie die Ergebniskrise des Vorjahres-Aufsteigers vor dem Duell am Samstag um 18 Uhr in Bedesbach nicht zu hoch hängen.







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