Spiel eins nach Marco Reichs Rücktritt ist ein schwieriges für den SC Idar-Oberstein. Im Haag gastiert am Samstag (15 Uhr) der FV Dudenhofen – und damit ein Mitabsteiger aus der Oberliga. Interimscoach Henn kündigt leichte Aufstellungs-Änderung an.
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Marco Reichs Rücktritt als Trainer war das ganz große Thema rund um den SC Idar-Oberstein in dieser Woche. Dadurch geriet selbst die herbe Auftaktniederlage in der Fußball-Verbandsliga beim VfR Baumholder in den Hintergrund. Ob ungewollt oder gewollt, Reich zog mit seiner Entscheidung das Interesse auf sich und nahm die Mannschaft des SC ziemlich aus der Schusslinie.