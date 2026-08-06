Nach Marco Reichs Rücktritt Christian Henn fordert beim SC Idar Grundtugenden ein Sascha Nicolay 06.08.2026, 12:42 Uhr

i Maximalen Einsatz, wie hier von Colin Fuchs (Mitte) demonstriert, möchte SC-Interimscoach Christian Henn am Samstag gegen den FV Dudenhofen von seiner Mannschaft vorrangig sehen. Stefan Ding

Spiel eins nach Marco Reichs Rücktritt ist ein schwieriges für den SC Idar-Oberstein. Im Haag gastiert am Samstag (15 Uhr) der FV Dudenhofen – und damit ein Mitabsteiger aus der Oberliga. Interimscoach Henn kündigt leichte Aufstellungs-Änderung an.

Marco Reichs Rücktritt als Trainer war das ganz große Thema rund um den SC Idar-Oberstein in dieser Woche. Dadurch geriet selbst die herbe Auftaktniederlage in der Fußball-Verbandsliga beim VfR Baumholder in den Hintergrund. Ob ungewollt oder gewollt, Reich zog mit seiner Entscheidung das Interesse auf sich und nahm die Mannschaft des SC ziemlich aus der Schusslinie.







Artikel teilen

Artikel teilen