Levi Mukamba hat sich ein Fleißkärtchen verdient. Der Leistungsträger der SG Eintracht Bad Kreuznach spielte nacheinander in der zweiten und in der ersten Mannschaft – und das jeweils über 90 Minuten.

Nun ist es amtlich: Berkan Celebi verlässt die SG Eintracht Bad Kreuznach. Der Edeltechniker teilte dem Fußball-Verbandsligisten mit, dass er sich für einen Wechsel in die Oberliga entschieden habe. Er wurde wie auch David Molnar und einige andere Akteure aus der zweiten Reihe verabschiedet. „Das muss ich erst einmal sacken lassen. Berkan und David, der wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, werden uns sehr fehlen“, erklärte Trainer Thorsten Effgen nach dem 1:1 (1:0) gegen die TuS Marienborn.

Die Partie rückte ein wenig in den Hintergrund. Das lag nicht nur an den Abgängen, sondern auch an der schweren Trainingsverletzung von Dogukan Tüysüz, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. „Das war in der Mannschaft deutlich zu spüren. Und das gestehe ich meinen Spielern auch zu. Zum x-ten Mal mussten meine Jungs einen Mitspieler schreiend auf dem Boden liegen sehen. Das macht etwas mit anderen jungen Männern“, erläuterte Effgen.

Molnar trifft aus 40 Metern die Latte

In der ersten Hälfte gaben die Bad Kreuznacher den Ton an und führten durch einen Treffer von Mika Brunswig mit 1:0 (9.). In der zweiten Hälfte steigerten sich die Gäste, die viel Qualität von der Bank nachschieben konnten, während bei der personell gebeutelten Eintracht die Kräfte schwanden. Levi Mukamba brachte das Kunststück fertig, in erster und zweiter Mannschaft jeweils 90 Minuten zu spielen. „Ihm gebührt eine besondere Anerkennung“, sagte Effgen. Luis Kersthold glich nach 55 Minuten zum 1:1 aus.

Bei einem Pfostentreffer der Mainzer hatte die Eintracht Glück, nicht zu verlieren. Molnar hatte beim Stand von 1:0 mit einem Heber aus 40 Metern über den Torwart hinweg aber auch die Latte getroffen. „Am Ende ist das ein gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Effgen.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Haas – Mukamba, Brunswig, Blenske, Kreuznacht, T. Auletta (79. Akcan) – Baumann – Molnar (73. Strunk), Celebi – Schäfer – Darcan.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim FSV Offenbach.