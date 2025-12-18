Bundenthaler ziehen sich aus der Landesliga zurück

Eine unerwartete Entwicklung in der Pfalz erhöht die Planungssicherheit der Nahe-Vereine in der Landesliga. Die Aussagen des Vorstands der SF Bundenthal zum Rückzug sind durchaus markant.
Lesezeit 2 Minuten
Der erste Absteiger aus der Fußball-Landesliga steht fest: Die SF Bundenthal werden sich zum Saisonende zurückziehen. Das haben sie in einer detaillierten Stellungnahme bekannt gegeben.Der Verein betont, dass er die Saison ordnungsgemäß beenden und sich mit einem Nicht-Abstiegsplatz verabschieden möchte.