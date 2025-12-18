Erster Absteiger steht fest Bundenthaler ziehen sich aus der Landesliga zurück Olaf Paare 18.12.2025, 11:09 Uhr

i Mit nur zwölf Spielern traten die SF Bundenthal (blaue Trikots) zum Nebelspiel in Schmittweiler an. Die Personalknappheit ist ein Grund für den Rückzug aus der Landesliga Klaus Castor

Eine unerwartete Entwicklung in der Pfalz erhöht die Planungssicherheit der Nahe-Vereine in der Landesliga. Die Aussagen des Vorstands der SF Bundenthal zum Rückzug sind durchaus markant.

Der erste Absteiger aus der Fußball-Landesliga steht fest: Die SF Bundenthal werden sich zum Saisonende zurückziehen. Das haben sie in einer detaillierten Stellungnahme bekannt gegeben.Der Verein betont, dass er die Saison ordnungsgemäß beenden und sich mit einem Nicht-Abstiegsplatz verabschieden möchte.







