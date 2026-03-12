VfR Baumholder beim Letzten Bundenthal soll nicht wieder zur Stolperfalle werden Sascha Nicolay 12.03.2026, 14:11 Uhr

i Kämpfen um jeden Ball - wie hier Joshua Fuchs - will der VfR Baumholder auch am Sonntag beim Freiwillig-Absteiger Sportfreunde Bundenthal. Stefan Ding. Stefan Dingf

Bei einem Gegner, der sich auf Landesliga-Abstiegstour befindet, kann der VfR Baumholder eigentlich nu verlieren. Damit das nicht passiert, fordert Trainer Christian Schübelin „vollen Fokus“.

Der Gegner ist Letzter und hat sich längst dazu entschieden, die Saison zwar zu Ende zu spielen, aber auf jeden Fall aus der Fußball-Landesliga auszusteigen und in der C-Klasse neu anzufangen. „Eigentlich kann man bei so einer Konstellation nur verlieren“, findet Christian Schübelin, der Trainer des VfR Baumholder, vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Bundenthal.







