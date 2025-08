Den Pokal-Schock haben die Fußballer des TuS Hackenheim verdaut und sind mit einem Dreier in die Landesliga-Saison gestartet. In einer wilden Schlussphase behielten sie mit 2:1 die Oberhand.

23 Minuten dauerte es, dann zeigte Pierre Merkel erstmals, wie wichtig er für den Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim werden kann. Am Ende siegte der TuS beim SV Hinterweidenthal mit 2:1 (1:1).

Merkel flog in der 23. Minute am langen Pfosten heran und köpfte eine Flanke von Jasper Brede über die Torlinie. Ausgangspunkt des Angriffs war Niklas Wollmann gewesen, der nach einer Balleroberung das Leder nach vorne trieb. Der Treffer fiel nicht zufällig. „Wir waren von Beginn an gut im Spiel, hatten eine gute Struktur mit Ball und eine gute Ordnung ohne Ball“, analysierte der Hackenheimer Coach Tim Hulsey und fügte an: „Es war auch ein verdienter Sieg bei einem starken Gastgeber.“

Steyer muss kurz nach Einwechslung wieder raus

Die Hinterweidenthaler glichen durch einen Foulelfmeter von Felix Burkhard aus, als ein Hackenheimer zu ungestüm bei einem nach außen weglaufenden Ball agierte (38.). Doch auch im zweiten Durchgang waren die Hackenheimer sehr präsent. Das 2:1 (51.) ähnelte dem 1:0. Dieses Mal war es Hulsey, der Brede anspielte. Der flankte und fand Merkel. Dessen Versuch parierte der Torwart, doch Oliver Gäns war zur Stelle und drückte das Leder ein.

Anschließend wurde es wild. Drei Hinterweidenthaler (zwei Zeitstrafen, eine Ampelkarte) mussten vom Feld, auch Niklas Schneider erhielt eine Gelbe Karte plus. Zudem verpasste Brede die Entscheidung, als er einen Elfmeter verschoss (75.). Nach zwei Vorlagen fühlte er sich gut, scheiterte aber am Torwart. Doch die Hackenheimer ließen sich nicht aus der Bahn werfen, verteidigten die vielen langen und hohen Bälle der Gastgeber gut. Um Zeit von der Uhr zu nehmen, wurde Hans Steyer kurz nach seiner Einwechslung wieder vom Feld geholt. „Das hatte nichts mit seiner Leistung zu tun“, betonte Hulsey.

TuS Hackenheim: Reekers – Hadamitzky, Erbach, Protzel – Wollmann (71. Baderschneider), Gäns (89. Oertel), Maier, Sperling – Hulsey (61. Schneider) – Merkel, Brede (84. Steyer/90. Bubach).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SC Hauenstein.