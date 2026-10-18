Gute Ergebnisse sind die beste Medizin: Der TuS Hackenheim siegt bei der SG Rieschweiler und beruhigt damit nach turbulenten Wochen die Lage – auch dank eines Mannes, der sich anschickt, die Rolle des zurückgetretenen Pierre Merkel einzunehmen.
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Der TuS Hackenheim ist raus aus der Derbyfalle. Nach den beiden Niederlagen gegen die Kreisteams FC Schmittweiler-Callbach und SG Weinsheim feierte der Fußball-Landesligist bei Schlusslicht SG Rieschweiler einen überzeugenden 6:0 (3:0)-Erfolg.„Mir war ganz wichtig, dass wir eine Reaktion auf das schwache Spiel gegen die Weinsheimer zeigen, und das ist den Jungs sehr gut gelungen“, freute sich TuS-Trainer Tim Hulsey.