Hackenheimer siegen 6:0 Brede belohnt seine starke Leistung mit Doppelpack Olaf Paare 18.10.2026, 18:21 Uhr

i Verdiente sich ein Trainerlob: Jasper Brede (am Ball) traf zweimal für den TuS Hackenheim in Rieschweiler. Auch Noel Schywalski (links) war doppelt erfolgreich. Edgar Daudistel

Gute Ergebnisse sind die beste Medizin: Der TuS Hackenheim siegt bei der SG Rieschweiler und beruhigt damit nach turbulenten Wochen die Lage – auch dank eines Mannes, der sich anschickt, die Rolle des zurückgetretenen Pierre Merkel einzunehmen.

Der TuS Hackenheim ist raus aus der Derbyfalle. Nach den beiden Niederlagen gegen die Kreisteams FC Schmittweiler-Callbach und SG Weinsheim feierte der Fußball-Landesligist bei Schlusslicht SG Rieschweiler einen überzeugenden 6:0 (3:0)-Erfolg.„Mir war ganz wichtig, dass wir eine Reaktion auf das schwache Spiel gegen die Weinsheimer zeigen, und das ist den Jungs sehr gut gelungen“, freute sich TuS-Trainer Tim Hulsey.







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