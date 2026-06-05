Aufstiegsspiel in Desloch
Bohr setzt auf Dachse, Verstärkungen und Standards
Der Kapitän geht voran: Pascal Mohr (links) führt in Büchelberg das Team der SG Meisenheim auf den Platz. Auch am Samstag in Des
Der Kapitän geht voran: Pascal Mohr (links) führt in Büchelberg das Team der SG Meisenheim auf den Platz. Auch am Samstag in Desloch wird es auf den Innenverteidiger ankommen. Rechts: SGM-Torwart Johannes Körner.
Olaf Paare

Aufstiegsspiele zur Verbandsliga sind an der Nahe eine Rarität. Deshalb ist die Vorfreude groß auf die Partie am Samstag in Desloch, die die gastgebende SG Meisenheim gewinnen muss, wenn sie weiter im Geschäft bleiben möchte.

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325 Einwohner zählt der Ort Desloch. Es gilt als sicher, dass am Samstag die Zahl der Besucher auf dem Deslocher Sportplatz die Einwohnerzahl des Dorfs deutlich übersteigen wird. Das Interesse am zweiten Aufstiegsspiel zur Verbandsliga, zu dem die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied um 15 Uhr den SV Büchelberg empfängt, ist riesig.

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