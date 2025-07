Zwischen den beiden Pokal-Auftritten in Hackenheim (3:0) und Seibersbach (am Mittwoch) müssen die Fußballer der SG Meisenheim auch in der Liga auswärts ran, beim SC Hauenstein.

Wenn das mal keine Standortbestimmung ist: Beim SC Hauenstein, den viele für den Top-Favoriten der Fußball-Landesliga halten, steigt die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in die Saison ein. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

„In der Landesliga gibt es keine leichten Spiele. Deshalb ist egal, wo wir starten. Und irgendwann in der Saison müssen wir so oder so nach Hauenstein“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr. Vielleicht sind die Hauensteiner ja auch noch nicht eingespielt, sodass ein frühes Duell durchaus Vorteile hätte. Bohr freut sich, dass in der neuen Saison nun neun Auswechselspieler auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen. „Das ist für uns Trainer ein Vorteil“, sagt der Coach. Vor allem dann, wenn ein Team wenig Ausfälle hat. Bohr muss lediglich Pascal Michael (Knieprobleme) ersetzen. Bei Hendrik Hautz und Marc-André Schneider möchte er den Fitnesszustand abwarten, geht aber davon aus, beide einsetzen zu können. Zudem gibt der Pokalsieg in Hackenheim Selbstvertrauen.