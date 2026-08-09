SG Meisenheim siegt 5:2
Bohr findet in der Pause die richtigen Worte
Turbulentes Spiel: Maurizio Lörsch verursachte einen Strafstoß, traf aber auch per Kopf.
Turbulentes Spiel: Maurizio Lörsch verursachte einen Strafstoß, traf aber auch per Kopf.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Eine starke Reaktion auf das 0:5 zum Saisonstart hat die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gezeigt. Dieses Mal erzielte sie selbst fünf Tore, die ihr den ersten Dreier bescherten.

Lesezeit 1 Minute
Die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied haben sich für die beiden Duelle mit dem TuS Hackenheim – Mitte der Woche im Pokal, drei Tage später in der Landesliga – warmgeschossen. Gleich fünf Treffer gelangen beim Heim-Debüt in Meisenheim, und über weite Strecken dominierten die Gastgeber beim 5:2 (2:2) gegen den TuS Steinbach auch.
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