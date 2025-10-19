Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied kann auch auswärts gewinnen: Dank einer starken Vorstellung siegte sie bei der SG Rieschweiler mit 3:1.
Torhüter sollten in Spielen gegen die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nicht zu lange mit ihren Abschlägen warten. Zum wiederholten Mal in dieser Saison führte ein geblockter Ball zu einem SGM-Treffer. Er bescherte bei der SG Rieschweiler das frühe 1:0 und legte den Grundstein zum 3:1 (2:0)-Auswärtssieg der Meisenheimer.