Hackenheimer verlieren 1:4 Bittere Realität nervt Trainer Hulsey 26.10.2025, 12:11 Uhr

i Im freien Fall: Oliver Gäns und der TuS Hackenheim (weiße Trikots) bekommen derzeit in der Landesliga keinen Fuß auf den Boden, unterlagen der SG Rieschweiler zu Hause mit 1:4. Klaus Castor

Pierre Merkel an die Latte, Arash Sadeghi verpasst – die Routiniers des TuS Hackenheim ließen gegen die SG Rieschweiler Möglichkeiten liegen. Und so stand am Ende die dritte Heimniederlage in Folge zu Buche.

Was ist nur mit dem TuS Hackenheim los? Das 1:4 (0:0) gegen die SG Rieschweiler bedeutete die vierte Niederlage in den zurückliegenden fünf Partien, und alle drei Heimspiele in diesem Zeitraum gingen verloren. „Die bittere Realität ist, dass jeder Punkt, den wir ab sofort holen, darauf einzahlt, dass wir auch nächste Saison in der Landesliga spielen.







Artikel teilen

Artikel teilen