Auf den ersten Saisonsieg gegen den SV Rodenbach folgte keine Serie. Der SV Winterbach unterlag bei Landesliga-Spitzenreiter SV Kirchheimbolanden sehr unglücklich.

Beim neuen Tabellenführer der Fußball-Landesliga, beim SV Kirchheimbolanden, hatte sich der SV Winterbach einen Punkt verdient gehabt. Doch durch einen Gegentreffer in der 88. Minute unterlag der Aufsteiger mit 1:2 (1:1).

„Das ist extrem bitter. Aber es überwiegt der Stolz auf eine starke Leistung. Was meine Jungs gezeigt haben, war brutal gut“, resümierte Torben Scherer, der Trainer der Winterbacher. Seine Mannschaft schaffte es, die Kirchheimbolandener weit vom eigenen Kasten wegzuhalten und so Chancen des Teams von Trainer Timo Riemer zu minimieren. „Die besseren Möglichkeiten hatten wir. Wenn wir die nutzen, dann nehmen wir vielleicht sogar mehr als einen Punkt mit“, erklärte Scherer. Emilio Becker stand völlig frei vor dem Kasten, vergab aber genauso wie Henry Schneberger, Niklas Secker und Jonas Götz, der kurz vor dem Schlusspfiff das 2:2 auf dem Fuß hatte.

Henry Schneberger hat den richtigen Riecher

Christopher Egelhof hatte die Kirchheimbolandener in der siebten Minute in Führung gebracht, mal wieder ein frühes Gegentor für die Gäste, die darauf aber gut reagierten und ausglichen. Schneberger erahnte einen Rückpass, lief frühzeitig mit hohem Tempo in das Zuspiel auf den Torwart, erwischte den Ball vor dem Keeper, spitzelte den Ball an ihm vorbei und drückte ihn ins verwaiste Tor (15.).

Scherer hatte an seiner Aufstellung gebastelt, auch weil er auf Ausfälle reagieren musste. So stand Nicolas Hennrich erstmals in der Landesliga-Startelf. „Er ist langjähriger Erstmannschafts-Spieler, rückte nur aus beruflichen Gründen in die Zweite. Aber mittlerweile trainiert er wieder bei uns und ist eine feste Größe. Ich hatte keine Bedenken, ihn zu bringen, und er hat das auch super gemacht“, sagte Scherer. In den Schlussminuten feierte zudem Maxi Höft sein Landesliga-Debüt.

SV Winterbach: Keßler – Blaum, Zimmermann, Hennrich, Secker (74. Görlek) – J. Kunz, E. Becker, Fett (90. Ma. Höft) – Reidel (68. Keim), Schneberger – Götz.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.15 Uhr, gegen den VfR Baumholder.