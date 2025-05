Zwei Spiele in Folge überzeugen – das war das Ziel von Hassia Bingen in der Landesliga Ost. Es wurde mit einem enttäuschenden 0:7 in Billigheim-Ingenheim schallend verfehlt.

Hassia Bingen ist in der Fußball-Landesliga Ost wieder auf den letzten Platz abgerutscht. Mit 0:7 (0:2) unterlag der Verbandsliga-Absteiger beim TSV Billigheim-Ingenheim.

„Das war mehr als ein Rückschlag, und so eine Leistung, wie wir sie in der zweiten Hälfte gezeigt haben, ist für mich auch nur schwer zu akzeptieren“, sagte Hassia-Coach Patrick Joerg und ergänzte: „Das Ganze hatte sich bereits in der Trainingswoche angedeutet. Einigen fehlt die Ernsthaftigkeit für die Situation.“ Schließlich spielen in den höheren Klassen viele für die Hassia, sodass der Klassenverbleib immer noch möglich ist. Doch dazu müssen die Binger punkten, und davon waren sie in Billigheim weit entfernt.

Aufbauspieler werden nicht gestört

Die erste Hälfte spielten die Binger ordentlich mit, brachten sich aber durch individuelle Fehler ins Hintertreffen. Das 0:1 durfte der Innenverteidiger der Gastgeber einleiten, indem er den Ball von der Mittellinie bis zur Grundlinie trieb. Beim 0:2 kam Torwart Nico Setz aus seinem Kasten, obwohl Innenverteidiger Felix Hadamitzky im Zweikampf mit einem TSVler war, der als lachender Dritter den Ball ins Tor schob. Bezeichnend auch das 0:6, als ein Außenverteidiger der Pfälzer einmal quer über den ganzen Platz lief und vollendete. „Wir machen dem Team keinen Stress, Fehler dürfen gemacht werden, aber bei solchen Verhaltensweisen fehlt mir das Verständnis“, haderte Joerg. Die Binger hatten auch gute Phasen, beispielsweise nach der Pause, als Ezz Jalkama den Torwart bereits umdribbelt hatte, sein Abschluss aber von der Linie gekratzt wurde. Mit dem 0:3 (54.) war das Spiel entschieden. Die TSV-Tore erzielten Yannick Schneider (32., 41., 84.), Henry Liebel (54.), Janik Haschka (63.), Daniel Baumung (66.) und Max Nauerth (73.).

Hassia Bingen: Setz – Laforet, Hadamitzky, Mayer Marte – Skriabin (73. Martin), Langer, A. Halili (46. Alhamad), Jalkama (82. Isking), Noory – Mukamba (71. Franja), Moussa (46. Yurdakul).

So geht’s weiter: am Samstag, 15 Uhr, gegen Wormatia Worms II.