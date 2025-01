Markante Immobilie vermietet Billard-Cracks ziehen um ins Eintracht-Klubheim 16.01.2025, 13:39 Uhr

i Neue Nutzung: Ab Sommer werden im Eintracht-Klubheim im Moebus-Stadion die Heimspiele der Bad Kreuznacher Billardspieler ausgetragen. Olaf Paare

Der Sage nach soll sich Uli Hoeneß 1988 beim Retterspiel des FC Bayern in Bad Kreuznach über die Größe des Klubheims der damals verschuldeten Eintracht gewundert haben. Nun haben die SGE-Verantwortlichen einen Dauermieter für die Immobilie gefunden.

Es ist zweifelsohne eines der markantesten Sportheime der Region: das Klubheim der SG Eintracht Bad Kreuznach am Übergang von der Pfingstwiese zum Moebus-Stadion. Am 1. Mai bricht eine neue Ära in dem alt-ehrwürdigen Gemäuer an. Der VfF Bad Kreuznach zieht in das Obergeschoss ein und wird das Eintracht-Klubheim für den Billard-Spielbetrieb nutzen.

