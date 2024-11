Letztes Hackenheimer Heimspiel Bilanz am Felseneck soll aufgehübscht werden 14.11.2024, 16:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Hinrunde des TuS Hackenheim war immer mal wieder von personellen Engpässen geprägt. Gegen die SG Eppenbrunn steht dem Fußball-Landesligisten ein breiter Kader zur Verfügung.

Zum letzten Mal in diesem Jahr rollt am Hackenheimer Felseneck in der Fußball-Landesliga der Ball. Der gastgebende TuS empfängt am Sonntag um 15.15 Uhr die SG Eppenbrunn.Nur zwei Siege aus acht Heimpartien stellen die Verantwortlichen und Trainer Tim Hulsey nicht zufrieden, verbunden mit dem Ziel, die Bilanz gegen die Eppenbrunner aufzuhübschen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen