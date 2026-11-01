SG Hüffelsheim jubelt Beste zweite Hälfte der Saison beschert Topspiel-Sieg Olaf Paare 01.11.2026, 09:42 Uhr

i Sehr präsent: Nik Rosenbaum (rotes Trikot) hatte viele gute Offensivaktionen. Links: 2:1-Torschütze Fabian Scheick. Klaus Castor

Die Spielserie gegen ehemalige Oberligisten beginnt für die SG Hüffelsheim vielversprechend. Dem FC Arminia Ludwigshafen lässt der Verbandsligist mit einer starken Vorstellung keine Chance.

Als Nik Rosenbaum in der Nachspielzeit von den Beinen geholt wurde, gab es für den Offensivmann der SG Hüffelsheim kein Halten mehr. Er schnappte sich direkt das Leder und versenkte den Elfmeter zum 3:1 (1:1)-Sieg über den FC Arminia Ludwigshafen. Rosenbaum war zuvor zweimal aus aussichtsreicher Lage gescheitert, wollte aber unbedingt seinen Treffer machen und sicherte damit den wichtigen Dreier im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga ab.







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