Durch den Winterbacher Sieg ist die SG Weinsheim das schlechteste Kreisteam in der Landesliga. Das schmeckt Trainer Luca Redschlag ganz und gar nicht. Mit der Leistung seines Teams beim 1:1 gegen den TuS Steinbach war er aber sehr zufrieden.
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Mit einer starken Leistung hat die SG Weinsheim dafür gesorgt, dass die Niederlagenserie in der Fußball-Landesliga gerissen ist. Nach drei Nullnummern hieß es nun 1:1 (1:0) gegen den TuS Steinbach.„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was die Jungs gezeigt haben, vor allem kämpferisch“, lobte der Weinsheimer Trainer Luca Redschlag.