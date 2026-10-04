Starkes 1:1 der SG Weinsheim Bernhard rechtfertigt Redschlags Vertrauen Olaf Paare 04.10.2026, 19:14 Uhr

i Da geht’s lang: Luca Redschlag, der Trainer der SG Weinsheim, gibt seinem Team die Richtung vor. Edgar Daudistel

Durch den Winterbacher Sieg ist die SG Weinsheim das schlechteste Kreisteam in der Landesliga. Das schmeckt Trainer Luca Redschlag ganz und gar nicht. Mit der Leistung seines Teams beim 1:1 gegen den TuS Steinbach war er aber sehr zufrieden.

Mit einer starken Leistung hat die SG Weinsheim dafür gesorgt, dass die Niederlagenserie in der Fußball-Landesliga gerissen ist. Nach drei Nullnummern hieß es nun 1:1 (1:0) gegen den TuS Steinbach.„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was die Jungs gezeigt haben, vor allem kämpferisch“, lobte der Weinsheimer Trainer Luca Redschlag.







Artikel teilen

Artikel teilen