Transfercoup der SGE Berkan Celebi kehrt zur Eintracht zurück Olaf Paare 24.07.2026, 19:02 Uhr

i Streift wieder das Trikot von Eintracht Bad Kreuznach über: Berkan Celebi. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Die SG Hüffelsheim hat mit Sascha Mockenhaupt vorgelegt, Eintracht Bad Kreuznach zieht mit einem Transfercoup nach. Berkan Celebi kehrt zurück. SGE-Vizepräsident Karsten Theis freut sich auf „einen Unterschiedsspieler“.

Die Rückkehr des verlorenen Sohns oder: Berkan Celebi ist zurück beim Fußball-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach. „Das ist perfekt für beide Seiten. Wir wissen, was wir an Berkan haben, und Berkan weiß, was er an uns hat“, erklärt Karsten Theis, der Vizepräsident der Eintracht.







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