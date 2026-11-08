Ruben Strack gestrichen Bengt Nicolay die dicke Überraschung im Tor des SC Idar Sascha Nicolay 08.11.2026, 09:58 Uhr

i Bengt Nicolay packt entschlossen zu. Der 18-Jährige debütierte überraschend in der Verbandsliga im Kasten des SC Idar-Oberstein und machte seine Sache gut. Hendrik Puhl (gelbes Leibchen) beobachtet die Szene. Joachim Hähn

Ein Probetraining war der Auslöser eines überraschenden Wechsels im Kasten des SC Idar-Oberstein. Bengt Nicolay gab sein Debüt und war Teil einer sehr jungen Idarer Mannschaft.

Es dauerte ziemlich lange, ehe Bengt Nicolay endlich zupacken konnte. Ungefähr nach einer Viertelstunde fing er eine Hereingabe in Richtung Tor ab. „Da war die Nervosität dann einigermaßen weg“, erzählte er später. Der 18 Jahre alte Schlussmann war die dicke Überraschung in der Aufstellung des SC Idar-Oberstein gegen Tabellenführer SG Hüffelsheim.







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