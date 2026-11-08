Ein Probetraining war der Auslöser eines überraschenden Wechsels im Kasten des SC Idar-Oberstein. Bengt Nicolay gab sein Debüt und war Teil einer sehr jungen Idarer Mannschaft.
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Es dauerte ziemlich lange, ehe Bengt Nicolay endlich zupacken konnte. Ungefähr nach einer Viertelstunde fing er eine Hereingabe in Richtung Tor ab. „Da war die Nervosität dann einigermaßen weg“, erzählte er später. Der 18 Jahre alte Schlussmann war die dicke Überraschung in der Aufstellung des SC Idar-Oberstein gegen Tabellenführer SG Hüffelsheim.