Einen beachtlichen Schlussspurt legten die Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach hin. Innerhalb von fünf Minuten gelangen ihnen drei Treffer, durch die sie ihre letzte Landesliga-Partie noch einmal spannend machten. Von Erfolg gekrönt war die Aufholjagd indes nicht, mit 3:4 (0:1) mussten sie sich beim FV Ramstein geschlagen geben.

„Wir sind zu spät aufgewacht“, sagte SG-Trainer Jens Wückert, dessen Team zuvor bereits zwei Tore hätte bejubeln können. Bei einem Eckball soll das Spielgerät im Aus gewesen sein, und einem Treffer wurde wegen Abseits die Anerkennung verweigert. Der FV schlug bis zur 76. Minute viermal zu, wobei der zweite Treffer (64.) ein Sonntagsschuss aus gut 50 Metern war.

Drei verletzungsbedingte Wechsel

Die Gastgeber profitierten auch davon, dass die Kirner hatten umbauen müssen und dadurch defensiv anfällig waren. Thiago fehlte ebenso wie Keeper Sascha Glöckner, für den Elias Krukowsky ins Tor rückte. Flo Hahn war erkältet, sollte eigentlich geschont werden, musste aber in den Schlussminuten für den verletzten Nils Pascher einspringen. Zuvor hatte Wückert bereits zweimal verletzungsbedingt wechseln müssen.

So kam in der 52. Minute Ben Nikodemus zu seinem Saisondebüt. „Er hat Probleme mit der Patellasehne, hat nicht eine Minute gespielt in dieser Saison. Ben sollte eigentlich nur das Gefühl kriegen, mal wieder dabei zu sein“, berichtete der SG-Coach. Und dann wurde Nikodemus zum Doppeltorschützen. Nach einem Luftzweikampf zwischen dem Ramsteiner Torhüter und Felix Schuff nickte er den Ball per Kopf ein (83.), drei Minuten später schloss er einen Konter über außen ab. Schuff war nicht nur Vorlagengeber, der Stürmer traf auch selbst und läutete mit seinem Tor in Minute 81 die starke Schlussphase ein.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Krukowsky – Rusch, N. Nikodemus, Altmaier, Schmitz (46. Ro. Jelacic) – Gündesli, Schönheim (52. B. Nikodemus), Ri. Jelacic – Pascher (85. Hahn), Schuff, Monteiro.