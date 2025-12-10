Fehler des TSC Zweibrücken Bekommt der VfR Baumholder nachträglich drei Punkte? Sascha Nicolay 10.12.2025, 16:01 Uhr

i Trainer Christian Schübelin (Mitte) und Abteilungsleiter Matthias Dingert (links) dürfen hoffen, dass aus der Niederlage gegen den TSC Zweibrücken vor dem Sportgeicht doch noch ein Sieg wird. Stefan Ding

Die Spruchkammer des Südwestdeutschen Fußballverbandes muss darüber entscheiden, ob der TSC Zweibrücken tatsächlich einen Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt hat und ob us der 0:3-Niederlage des VfR Baumholder nachträglich ein Sieg wird.

Übernimmt der VfR Baumholder mitten in der Winterpause doch noch den zweiten Platz in der Landesliga? Es ist denkbar, dass die 0:3-Niederlage gegen den TSC Zweibrücken am letzten Spieltag vor der Pause in einen Sieg für den VfR umgewertet werden könnte.







