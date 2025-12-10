Bekommt der VfR Baumholder nachträglich drei Punkte? 

Die Spruchkammer des Südwestdeutschen Fußballverbandes muss darüber entscheiden, ob der TSC Zweibrücken tatsächlich einen Spieler ohne Spielberechtigung eingesetzt hat und ob us der 0:3-Niederlage des VfR Baumholder nachträglich ein Sieg wird.
Lesezeit 2 Minuten
Übernimmt der VfR Baumholder mitten in der Winterpause doch noch den zweiten Platz in der Landesliga? Es ist denkbar, dass die 0:3-Niederlage gegen den TSC Zweibrücken am letzten Spieltag vor der Pause in einen Sieg für den VfR umgewertet werden könnte.