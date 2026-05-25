Auf Rang fünf beendet die SG Hüffelsheim ihre Aufstiegssaison in der Verbandsliga. Diese war geprägt von einem Trainerwechsel und vielen spektakulären Spielen, wie das Torverhältnis von 81:78 unterstreicht.
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Für David Holste steckten viele Emotionen in dem 2:2 (0:1) seiner SG Hüffelsheim gegen Viktoria Herxheim. „Da sind am Ende ein paar Tränen geflossen“, sagte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten, der die erste Mannschaft verlässt und in der neuen Saison die zweite Garde coachen wird.