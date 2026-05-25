2:2 der SGH zum Abschluss Beim Holste-Abschied fließen Tränen Olaf Paare 25.05.2026, 07:40 Uhr

i Geschafft: Trainer David Holste (vorne) führte die SG Hüffelsheim auf den fünften Rang und wurde nach dem 2:2 gegen Viktoria Herxheim verabschiedet. Klaus Castor

Auf Rang fünf beendet die SG Hüffelsheim ihre Aufstiegssaison in der Verbandsliga. Diese war geprägt von einem Trainerwechsel und vielen spektakulären Spielen, wie das Torverhältnis von 81:78 unterstreicht.

Für David Holste steckten viele Emotionen in dem 2:2 (0:1) seiner SG Hüffelsheim gegen Viktoria Herxheim. „Da sind am Ende ein paar Tränen geflossen“, sagte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten, der die erste Mannschaft verlässt und in der neuen Saison die zweite Garde coachen wird.







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