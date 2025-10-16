FCS reist nach Baumholder Beim Blick auf Nico Schmidt geht Yasars Trainerherz auf 16.10.2025, 13:57 Uhr

i Der Erfolgsgarant des FC Schmittweiler: Aurel Rech (rotes Trikot) setzt sich energisch durch und will auch in Baumholder überzeugen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Brust beim FC Schmittweiler-Callbach ist nach zwei Siegen in Folge breit geworden. Das liegt auch an der Entwicklung von Spielern wie Nico Schmidt.

Bei Murat Yasar, dem Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, ist die Vorfreude auf die Partie beim VfR Baumholder deutlich zu spüren. „Das ist ein cooles Spiel gegen eine erfahrene, starke Mannschaft. Solche Herausforderungen machen im Fußball doch den meisten Spaß“, erklärt er vor dem Duell, das am Sonntag um 15 Uhr im Brühlstadion angepfiffen wird.







