Die Antwort von Trainer Christian Lüllig auf die Torwartfrage war mit Spannung erwartet worden. Mark Becker erhielt eine Bewährungschance, die er eindrucksvoll nutzte.
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Als die Aufstellung in Hüffelsheim verlesen wurde, ging ein Raunen durch die Reihen. Mit Mark Becker hatten die wenigsten als Sieger im Torwart-Dreikampf des Fußball-Verbandsligisten gerechnet.„Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die Saison“, sagte SGH-Trainer Christian Lüllig nach dem 1:0-Sieg über den SV Alemannia Waldalgesheim.