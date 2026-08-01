Hüffelsheimer Keeper überzeugt
Becker gibt im richtigen Moment ein Statement ab
Durfte im ersten Saisonspiel mit seinem Team einlaufen und das Tor hüten: der Hüffelsheimer Keeper Mark Becker (blaues Trikot).
Durfte im ersten Saisonspiel mit seinem Team einlaufen und das Tor hüten: der Hüffelsheimer Keeper Mark Becker (blaues Trikot).
Edgar Daudistel

Die Antwort von Trainer Christian Lüllig auf die Torwartfrage war mit Spannung erwartet worden. Mark Becker erhielt eine Bewährungschance, die er eindrucksvoll nutzte.

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Als die Aufstellung in Hüffelsheim verlesen wurde, ging ein Raunen durch die Reihen. Mit Mark Becker hatten die wenigsten als Sieger im Torwart-Dreikampf des Fußball-Verbandsligisten gerechnet.„Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die Saison“, sagte SGH-Trainer Christian Lüllig nach dem 1:0-Sieg über den SV Alemannia Waldalgesheim.
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