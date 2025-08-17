Selbst aus kürzester Distanz treffen die Spieler des VfR Baumholder nicht. Dafür lassen sie sich auskontern. Am Ende steht so eine deutliche Niederlage in Zweibrücken, zu der Trainer Christian Schübelin deutliche Worte findet.

Es hätte die perfekte Auswärtsfahrt werden können, doch bereits nach einer Stunde hatte die Mannschaft von Christian Schübelin, dem Trainer des Fußball-Landesligisten VfR Baumholder, kaum noch Mitspracherecht. Der Verbandsliga-Absteiger unterlag beim TSC Zweibrücken mit 3:5 (1:4).

„Das sage ich nicht oft, aber ich bin maßlos enttäuscht“, ärgerte sich Schübelin über die zweite Niederlage in Folge und erklärte seine Aussage: „Unsere schlechte Effizienz vor dem gegnerischen Tor und mangelnde Zweikampfführung haben uns die Punkte gekostet. Mit solch einer Larifari-Einstellung werden wir in der Runde noch Schwierigkeiten bekommen.“ Dabei startete der VfR fulminant. Immer wieder brach die linke Flügelzange über Jonas Brenner, Danny Lutz und Fineas Allnoch durch. Nach zehn Minuten hatten Lutz (2.), Allnoch (5.) und erneut Lutz (10.) bei drei Hochkarätern die Führung auf dem Fuß. Nach dem Abstoß der dritten vergebenen Möglichkeit gelangte der Ball zu Lennart Vogt, der frei durch das Mittelfeld spazieren konnte. Sein Abschluss aus 25 Metern flipperte durch den Strafraum der Gäste, ehe Robin Jung (11.) trocken das Spielgerät einschweißte.

„Nach dem Rückstand sind wir fußballerisch zusammengefallen wie ein Kartenhaus.“

Christian Schübelin

„Nach dem Rückstand sind wir fußballerisch zusammengefallen wie ein Kartenhaus“, konnte sich Schübelin den Leistungseinbruch nicht erklären. Auch beim 0:2 sah der VfR nicht gut aus. Nach einer Serie von Eckbällen schaltete der TSC Zweibrücken wieder einmal schnell um. Dieses Mal war Vogt (21.) selbst der Abnehmer, der aus der Distanz erhöhte. „Bei jedem weiteren Klärungsversuch haben wir uns schlechter angestellt“, berichtete Schübelin, der ergänzte: „Trotz der Rückschläge haben wir uns aber nie aufgegeben.“ Kurz nach dem 0:2 lupfte Lutz (24.) den Ball aus 30 Metern über den Torwart zum Anschluss in die Maschen.

Doch die Hoffnung hielt nicht lange an. Wieder schaltete der TSC nach einem VfR-Eckball schnell um und markierte durch Fabian Bayer (27.) das 3:1. „Gerade in dieser Phase kamen wir gar nicht mehr in die Zweikämpfe. Wenn ich nicht hinterherkomme, dann muss ich eben auch mal festhalten“, forderte Schübelin mehr Raffinesse und Zweikampfhärte. Mit dem Pausenpfiff musste Marco Klein im Baumholderer Kasten zum vierten Mal hinter sich greifen. Nach einem Eckball schoss Lutz den Zweibrücker Torwart Lucas Schmidt aus kürzester Distanz an. Die Hausherren waren gedankenschneller, klärten nicht nur, sondern trafen nach einer schönen Umschaltaktion durch Francis Sesay (45.) auch zur 4:1-Halbzeitführung.

Spiel hätte auch 11:9 enden können

Der zweite Abschnitt begann schleppend. Das erste Tor des zweiten Durchgangs gehörte wieder den Gastgebern. Sebastian Schmidt (60.) traf zur Vorentscheidung. Zwar kam der VfR durch den eingewechselten Lucas (66.) und durch Niklas Alles (71.) per Foulelfmeter noch einmal heran, die beiden Treffer sollten am Ende aber nur der Ergebniskosmetik dienen.

„Wenn wir noch das 4:5 machen, geht vielleicht noch was“, hatte der VfR-Trainer noch Hoffnung auf die Wende gehabt, die aber ausblieb. Er sagte abschließend: „Das war ein intensives Spiel ohne wirklichen Abwehrverbund auf beiden Seiten, wodurch die Partie auch 11:9 hätte ausgehen können. Wir müssen uns auf jeden Fall an die eigene Nase greifen und die Fehlerquellen so schnell wie möglich abstellen. Jetzt stehen wir vor unserem nächsten Heimspiel gegen den TuS Rüssingen mächtig unter Druck, um nicht weiter in die Abwärtsspirale nach unten zu rutschen.“

VfR Baumholder: Klein – Brenner, D. Schübelin (43. Buchner), Panciera (57. Antar), Fuchs – Lutz, Angel (57. Allkofer), Gedratis, Alles, Moorhead (57. Lucas), Allnoch.

So geht’s weiter: am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den TuS Rüssingen.