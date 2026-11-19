VfR empfängt SG Eintracht Baumholderer Jungs lassen sich nicht unterkriegen Sascha Nicolay 19.11.2026, 13:25 Uhr

i Lenard Foggy (in grün) steht dem VfR Baumholder am Samstag beim Heimspiel gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach wieder zur Verfügung. Der Innenverteidiger soll helfen, nach vier sieglosen Spielen endlich wieder einen Sieg einzufahren. Stefan Ding

Mit einem Heimsieg gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach will der VfR Baumholder die Derby-Pleite beim SC Idar-Oberstein ausradieren und den Abstiegsrang in der Verbandsliga verlassen.

Keine Zeit, um sich allzu ausgiebig die Wunden nach der Derby-Niederlage beim SC Idar-Oberstein zu lecken, vergeudete der VfR Baumholder. Die Trainer Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal sowie ihre Mannschaft blicken nach vorne, wollen die Scharte auswetzen und konzentrieren sich deshalb auf das Heimspiel am Samstag (15.







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