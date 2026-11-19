Mit einem Heimsieg gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach will der VfR Baumholder die Derby-Pleite beim SC Idar-Oberstein ausradieren und den Abstiegsrang in der Verbandsliga verlassen.
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Keine Zeit, um sich allzu ausgiebig die Wunden nach der Derby-Niederlage beim SC Idar-Oberstein zu lecken, vergeudete der VfR Baumholder. Die Trainer Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal sowie ihre Mannschaft blicken nach vorne, wollen die Scharte auswetzen und konzentrieren sich deshalb auf das Heimspiel am Samstag (15.