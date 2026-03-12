Eintracht reist nach Zeiskam Baumann: Lange und tiefe Narbe muss verheilen Olaf Paare 12.03.2026, 14:59 Uhr

i Stürzen die Eintracht-Spieler David Molnar (vorne) und Jan Wingenter das nächste Top-Team der Verbandsliga? Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsleistungen ist bei Eintracht Bad Kreuznach eklatant. Sechs Heimsiegen stehen null Auswärtserfolge gegenüber. Es kann also eigentlich nur besser werden in der Fremde.

Wenn gleich drei Spieler wegbrechen, die in der Woche zuvor in der Startformation standen, dann sind die Breite des Kaders und die Ideen des Trainers gefragt. Thorsten Effgen steht bei Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach vor dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr bei TB Jahn Zeiskam exakt vor dieser Aufgabe.







