VfR Baumholder in Herxheim Bauer gegen Bauer im Kampf um den Klassenverbleib Sascha Nicolay 22.10.2026, 14:22 Uhr

i Spielertrainer Dennis Kaucher (links) möchte mit seinem VfR Baumholder wichtige drei Punkte beim Gastspiel bei Schlusslicht SV Viktoria Herxheim einfahren. Stefan Ding

Einst waren die Zwillinge Dominic und David Bauer das Vorzeige-Talente-Duo des SC Idar-Oberstein. Heute spielt Dominic für Viktoria Herxheim und David für den VfR Baumholder – und am Samstag treffen sie zum ersten Mal in ihrer Laufbahn aufeinander.

Nach einem spielfreien Wochenende ist der VfR Baumholder am Samstag in der Fußball-Verbandsliga wieder gefordert. In einem im Kampf um den Klassenverbleib bedeutsamen Spiel geht es zum Schlusslicht der Tabelle, zum SV Viktoria Herxheim. Anstoß in der Südpfalz ist um 15.







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