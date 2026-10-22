Einst waren die Zwillinge Dominic und David Bauer das Vorzeige-Talente-Duo des SC Idar-Oberstein. Heute spielt Dominic für Viktoria Herxheim und David für den VfR Baumholder – und am Samstag treffen sie zum ersten Mal in ihrer Laufbahn aufeinander.
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Nach einem spielfreien Wochenende ist der VfR Baumholder am Samstag in der Fußball-Verbandsliga wieder gefordert. In einem im Kampf um den Klassenverbleib bedeutsamen Spiel geht es zum Schlusslicht der Tabelle, zum SV Viktoria Herxheim. Anstoß in der Südpfalz ist um 15.