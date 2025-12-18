Trainerlösung gefunden Baris Yakut macht in Schmittweiler den nächsten Schritt Olaf Paare 18.12.2025, 07:54 Uhr

i Eine typische Aktion von Baris Yakut (rotes Trikot): Dank seiner Technik setzt er sich stark in direkten Duellen durch. Ab Sommer wird er das im Trikot des FC Schmittweiler zeigen. Klaus Castor

In der höchsten Schublade auf regionaler Ebene hat der FC Schmittweiler bei seiner Trainersuche zugegriffen. Baris Yakut wird im Sommer neuer Spielertrainer. Bereits ab sofort verstärkt ein Spieler von Eintracht Bad Kreuznach den Kader.

Die Katze ist aus dem Sack: Baris Yakut beerbt Murat Yasar als Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach. Der bisherige Spielertrainer des VfL Rüdesheim übernimmt die Aufgabe im Sommer.„Wir wollten gerne einen Spielertrainer haben, der den Jungs etwas zeigen und beibringen kann, dem die Jungs das abnehmen, was er sagt“, erklärt Julian Kuhn, einer der Vorsitzenden des FC Schmittweiler.







