Schiri sorgt für Derby-Unmut Ballmagnet Ramzi Ferjani fühlt sich herausgefordert Sascha Nicolay 11.10.2026, 12:17 Uhr

i Ramzi Ferjanis fußballerisches Können ist eine Augenweide – und so ist das Gütesiegel „Ballmagnet“ für den Ex-Profi im Dress des SC Idar-Oberstein durchaus angebracht. Stefan Ding

Wer ist der beste Spieler in der Verbandsliga? War der Schiedsrichter an der Derby-Niederlage der SG Eintracht Bad Kreuznach beim SC Idar-Oberstein schuld? Gesprächsstoff rund um das 1:0 für den SC im Hans-Dieter-Krieger-Stadion gab es genug.

Ramzi Ferjani hatte die Vorschau in der Nahe-Zeitung auf das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach aufmerksam gelesen und dabei auch erfahren, dass SGE-Coach Baris Yakut das Urteil vieler Verbandsliga-Beobachter, nach dem Eintracht-Kapitän Deniz Darcan – mit 15 Toren auch Führender der Torschützenliste – der beste Spieler der Klasse sei, mit den Worten bestätigte: „Das kann ich so unterschreiben.







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