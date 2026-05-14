Wer hätte das gedacht? Am vorletzten Spieltag steht im Derby in Desloch richtig viel auf dem Spiel. Denn beide Teams brauchen dringend die Punkte.
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Torben Scherer galt über viele Jahre als eine Triebfeder der Jugendarbeit der JSG Meisenheim. Als Dauertrainer der B-Junioren bildete er viele Jungs aus, die es später in die Männermannschaft schafften. Nun kehrt Scherer als Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Winterbach erstmals für ein Pflichtspiel zurück an seine alte Wirkungsstätte.