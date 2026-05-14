Derby in Desloch
Ballbesitz verpönt: Beide schalten am liebsten um 
Besonderes Spiel: Der Winterbacher Trainer Torben Scherer kehrt erstmals für ein Pflichtspiel an seine alte Wirkungsstätte zurüc
Besonderes Spiel: Der Winterbacher Trainer Torben Scherer kehrt erstmals für ein Pflichtspiel an seine alte Wirkungsstätte zurück.
Christian Kiefer

Wer hätte das gedacht? Am vorletzten Spieltag steht im Derby in Desloch richtig viel auf dem Spiel. Denn beide Teams brauchen dringend die Punkte.

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Torben Scherer galt über viele Jahre als eine Triebfeder der Jugendarbeit der JSG Meisenheim. Als Dauertrainer der B-Junioren bildete er viele Jungs aus, die es später in die Männermannschaft schafften. Nun kehrt Scherer als Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Winterbach erstmals für ein Pflichtspiel zurück an seine alte Wirkungsstätte.

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