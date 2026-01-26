Eintracht setzt ein Statement Aushängeschild Darcan verlängert gleich für zwei Jahre Olaf Paare 26.01.2026, 10:33 Uhr

i Weiter geht es: Deniz Darcan (Mitte) bleibt der SG Eintracht Bad Kreuznach zwei weitere Jahre erhalten. Darüber freuen sich Mario Spreitzer (links) als Sportlicher Leiter und Präsident Patrick Krick. Karsten Theis

Deniz Darcan ist bei der SG Eintracht Bad Kreuznach seit Jahren Kapitän, bester Torschütze, Führungsspieler und Berater der Trainer. Nur logisch, dass sein Vertrag nun verlängert wurde – sogar mit einem Ausrufezeichen.

Bei Eintracht Bad Kreuznach tut sich einiges. Nach Chefcoach Thorsten Effgen haben nun auch seine Co-Trainer Sandro Schlitz und Deniz Darcan ihre Verträge verlängert – wenn auch mit unterschiedlichen Laufzeiten.Darcan hat der Eintracht nämlich gleich für zwei Jahre seine Zusage gegeben.







