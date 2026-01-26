Deniz Darcan ist bei der SG Eintracht Bad Kreuznach seit Jahren Kapitän, bester Torschütze, Führungsspieler und Berater der Trainer. Nur logisch, dass sein Vertrag nun verlängert wurde – sogar mit einem Ausrufezeichen.
Bei Eintracht Bad Kreuznach tut sich einiges. Nach Chefcoach Thorsten Effgen haben nun auch seine Co-Trainer Sandro Schlitz und Deniz Darcan ihre Verträge verlängert – wenn auch mit unterschiedlichen Laufzeiten.Darcan hat der Eintracht nämlich gleich für zwei Jahre seine Zusage gegeben.