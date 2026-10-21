In diesen Tagen sind die Mitglieder und die Fußballer der SG Hüffelsheim gefordert. Zum einen soll die Professionalisierung vorangetrieben werden, zum anderen sollen in Marienborn drei Punkte her.
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Man kennt sich: Wenn die Fußballer der SG Hüffelsheim am Sonntag um 15.30 Uhr bei der TuS Marienborn antreten, treffen Kumpels aufeinander. Zahlreiche Akteure beider Verbandsligateams haben eine gemeinsame Vergangenheit bei Schott Mainz, Luka Baljak wechselte gar aus dem Mainzer Vorort zur SGH.