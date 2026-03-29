Meisenheimer nur 2:2 Ausgleich hatte sich nicht angedeutet Olaf Paare 29.03.2026, 12:49 Uhr

i Alle Augen auf den Ball: Die Meisenheimer (schwarze Trikots, von links) Mika Maurer, Hendrik Hautz, Alex Tiedtke und Filip Höft beobachten gegen den SV Rodenbach das Spielgerät. Klaus Castor

Mit einem 2:2 gegen den SV Rodenbach geht die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in die Osterpause. Sie stoppte damit den Lauf der Westpfälzer, die zuvor in 2026 alle Partien gewonnen hatten.

Das 2:2 (1:1) im Verfolgerduell der Fußball-Landesliga bringt weder die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied noch den SV Rodenbach wirklich weiter. Zumal für die Meisenheimer in Desloch mehr drin gewesen war. „Es waren für uns zwei verlorene Punkte und für die Rodenbacher ein gewonnener Punkt“, bilanzierte SGM-Trainer Jens Bohr.







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