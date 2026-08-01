SG Hüffelsheim gewinnt Derby
Aus dem Hintergrund müsste Hahn schießen, und er trifft
Die breite Bank als Faustpfand: Hinter dem Hüffelsheimer Trainer Christian Lüllig saß eine Ansammlung an Spitzenspielern.
Die breite Bank als Faustpfand: Hinter dem Hüffelsheimer Trainer Christian Lüllig saß eine Ansammlung an Spitzenspielern.
Edgar Daudistel

Die ersten drei Punkte auf dem Weg zum großen Ziel Aufstieg sind eingetütet. Das 1:0 der SG Hüffelsheim über den SVA Waldalgesheim hat Gründe, war aber auch ein hartes Stück Arbeit.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Begriff machte nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den SV Alemannia Waldalgesheim im Lager des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim die Runde: zu null gespielt. Trainer Christian Lüllig, Torwart Mark Becker, der Sportliche Leiter Simon Engelbert, die treibende SGH-Kraft Andreas Krafft und selbst der erst seit 14 Tagen in Hüffelsheim weilende Ex-Profi Sascha Mockenhaupt bemühten die im Fußball so beliebte Formulierung, die der Legende nach auf ...
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