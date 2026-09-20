FC Schmittweiler verliert 1:3 Aurel Rech plagt das Knie, Torjägerduell fällt aus Olaf Paare 20.09.2026, 18:08 Uhr

i Erneut Torschütze des FC Schmittweiler-Callbach: Tim Glas (blaues Trikot). Klaus Castor

Zu den Titelfavoriten der Landesliga fehlt dem FC Schmittweiler-Callbach noch ein bisschen. Das wurde auch beim 1:3 gegen den TSC Zweibrücken deutlich.

Die Serie des FC Schmittweiler-Callbach mit vier Pflichtspielsiegen in Folge ist gerissen. Der Fußball-Landesligist unterlag dem TSC Zweibrücken vor eigenem Publikum mit 1:3 (1:2).FCS-Trainer Patrik Maaß zollte vor allem dem Gegner Respekt: „Die Zweibrückener waren einen Tick reifer und einen Tick griffiger als wir, vor allem in den entscheidenden Situationen.







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