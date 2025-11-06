Eintracht erwartet Basara Auletta spielt für Effgen nur eine Nebenrolle 06.11.2025, 15:18 Uhr

i Wollen die Heimserie der SG Eintracht verlängern: Trainer Thorsten Effgen (links) und sein Torjäger Deniz Darcan. Klaus Castor

Mainz-05-Legende Shinji Okazaki kommt am Sonntag mit seinem Team Basara Mainz ins Bad Kreuznacher Nahe-Stadion. Gastgeber Eintracht Bad Kreuznach möchte dabei seine Heimserie verlängern.

Zum Abschluss der Hinrunde singt Thorsten Effgen, der Trainer von Eintracht Bad Kreuznach, das hohe Lied auf die Fußball-Verbandsliga. „Das aktuelle Niveau der Klasse ist deutlich höher als in unseren ersten beiden Spielzeiten. Du musst in den meisten Spielen in die Nähe deines Maximums kommen, um zu punkten, und in einigen Partien musst du es sogar erreichen“, erklärt der Coach vor dem Duell am Sonntag um 15 Uhr mit Basara Mainz.







Artikel teilen

Artikel teilen