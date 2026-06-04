Überraschung im Haag. Die FCK-Portugiesen haben im Duell um den Landesliga-Aufstieg ausgeglichen. Das Entscheidungsspiel findet am Sonntag in Baumholder statt – und dem SC Idar II fehlen zwei wichtige Akteure.
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Der SC Idar-Oberstein II hat sich die geöffnete Tür zur Fußball-Landesliga vorerst selbst wieder zugeschlagen. Völlig überraschend, aber ebenso verdient, verlor die Mannschaft von Trainer Michael Rodenbusch die zweite Aufstiegspartie gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern/1.