Entscheidung nun in Baumholder Aufstiegsfeier des SC Idar-Oberstein II ist geplatzt Sascha Nicolay 04.06.2026, 19:43 Uhr

i Ein Klaps für Paul Schneider. Michael "Turbo" Rodenbusch (links) wird eine weitere Partie coachen, denn der SC Idar-Oberstein II verlor das zweite Aufstiegsspiel gegen die FCK-Portugiesen. Die Entsscheidung fällt nun in Baumholder. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Überraschung im Haag. Die FCK-Portugiesen haben im Duell um den Landesliga-Aufstieg ausgeglichen. Das Entscheidungsspiel findet am Sonntag in Baumholder statt – und dem SC Idar II fehlen zwei wichtige Akteure.

Der SC Idar-Oberstein II hat sich die geöffnete Tür zur Fußball-Landesliga vorerst selbst wieder zugeschlagen. Völlig überraschend, aber ebenso verdient, verlor die Mannschaft von Trainer Michael Rodenbusch die zweite Aufstiegspartie gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern/1.







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