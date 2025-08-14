Das erste Heimspiel ging deutlich verloren. Macht es der SV Winterbach beim zweiten Auftritt vor heimischem Publikum besser? Zu Gast ist Mitaufsteiger TSG Trippstadt.

Es wird Zeit für die ersten Punkte in der Fußball-Landesliga für den SV Winterbach. „Ja, das sehen wir auch so. Wir wollen uns mal belohnen und punkten“, bestätigt Torben Scherer, der Trainer des SVW, der in einem Aufsteigerduell am Samstag um 16 Uhr die TSG Trippstadt empfängt.

„Die Trippstädter sind kein klassischer Aufsteiger“, weiß Scherer und erläutert: „Sie haben viele ehemalige Spieler des FK Pirmasens in ihren Reihen und einen Trainer, den ich aus Jugendzeiten kenne und als sehr akribisch einschätze.“ Doch die Winterbacher schauen zuvorderst auf sich selbst. Schritt eins, sie steigerten sich zuletzt von Spiel zu Spiel. „Jetzt müssen wir aber auch mal das Glück erzwingen, indem wir unsere Chancen nutzen“, erklärt der Coach und fügt an: „Die Stimmung ist gut, am Dienstag im Training habe ich die notwendige Leichtigkeit gespürt.“ Leon Leister feiert am Samstag seinen Polterabend und fällt aus, dafür könnte der zuletzt verletzte Tommy Warkus wieder einsatzbereit sein.