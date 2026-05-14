Im letzten Heimspiel der Saison könnte der TuS Hackenheim eine schwierige Spielzeit zu einem guten Ende bringen. Trainer Tim Hulsey setzt dabei auf Lockerheit, den Heimvorteil und auf einen Youngster.
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Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die SF Bundenthal wären die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim gerettet. „Die Jungs können die Tabelle lesen, alle wissen, worum es geht“, erklärt TuS-Trainer Tim Hulsey vor der Partie, die am Samstag um 17 Uhr angepfiffen wird.