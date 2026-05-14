Hackenheimer brauchen Dreier Auf Stellpflug hält Hulsey große Stücke Olaf Paare 14.05.2026, 13:14 Uhr

i Trifft seit Wochen verlässlich und nun auch zum Klassenverbleib? Pierre Merkel, Torjäger des TuS Hackenheim. Klaus Castor

Im letzten Heimspiel der Saison könnte der TuS Hackenheim eine schwierige Spielzeit zu einem guten Ende bringen. Trainer Tim Hulsey setzt dabei auf Lockerheit, den Heimvorteil und auf einen Youngster.

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die SF Bundenthal wären die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim gerettet. „Die Jungs können die Tabelle lesen, alle wissen, worum es geht“, erklärt TuS-Trainer Tim Hulsey vor der Partie, die am Samstag um 17 Uhr angepfiffen wird.







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