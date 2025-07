Pierre Merkel hat schon in der Zweiten Liga seine Tore erzielt. Nun verstärkt er den TuS Hackenheim in der Landesliga und lässt das Felseneck-Team auf eine ruhige Saison hoffen.

Vierter, Sechster, Achter – die Tendenz des TuS Hackenheim in der Fußball-Landesliga zeigt nach unten. Doch damit soll nun Schluss sein. „Schlechter als Platz acht wollen wir nicht mehr abschneiden“, sagt der Hackenheimer Spielertrainer Tim Hulsey, der seinem Team sogar Rang drei bis acht zutraut.

Doch Hulsey möchte gar nicht zu weit in die Zukunft schauen. „Ein Saisonverlauf hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise ob wir verletzungsfrei bleiben. Wir wollen uns eher kleinere Ziele setzen. Der erste Schwerpunkt gilt den ersten drei Partien“, sagt der Coach der Hackenheimer. Er zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Mannschaft in dieser Saison gefestigter startet. „Vor einem Jahr hatten wir einen Umbruch. Es war klar, dass wir uns da erst finden müssen. Nun sind wir weiter und können den nächsten Schritt gehen.“

Youngster bringen Landesliga-Erfahrung mit

Der Optimismus liegt auch oder gerade in den Zugängen begründet. Leon Baderschneider und Felix Hadamitzky sind typische Hackenheim-Transfers, Spieler, die sich entwickeln können und sollen. Allerdings bringen beide bereits Landesliga-Erfahrung mit. Der Volxheimer Hadamitzky bekam in der Vorsaison als jüngerer A-Jugend-Jahrgang viel Spielzeit in Bingen. Auch in der neuen Saison dürfte das Talent noch beim Nachwuchs ran, ist aber fest in der Innenverteidigung des Landesliga-Teams eingeplant. „Ich glaube, dass beide keine lange Anlaufzeit brauchen“, sagt Hulsey.

Königstransfer ist aber Pierre Merkel. Wenn ein Mann, der in der Zweiten Liga regelmäßig getroffen hat, in der Landesliga aufkreuzt, dann ist das eine Hausnummer. Doch nicht nur die Tore Merkels werden den Hackenheimern helfen. „Pierre bringt sich toll ein, auf dem Spielfeld und außerhalb. Die Jungs hören ihm zu“, sagt Hulsey über seinen neuen Co-Trainer.

„Als Stammspieler solltest du von 30 Spielen auch bei 28 da sein.“

Tim Hulsey

Merkel, dazu die erstarkten Brüder Niklas Schneider und Hans Steyer, der eine klasse Rückrunde gespielt hat – in der Offensive sind die Hackenheimer blendend besetzt. Kann das Trio auch gemeinsam spielen? „Warum nicht? Pierre ist der Zielspieler, der die Gegner bindet, Niklas und Hans bewegen sich drum herum, und wenn sie mal Platz haben für einen Abschluss, wird es eklig für den Gegner“, sagt Hulsey. Er verfährt eh nach dem Motto: Das Personal ist wichtiger als das System. „Es wird darum gehen, die Jungs auf ihren besten Positionen auf den Platz zu bekommen, und darum, die Ausrichtung zu gestalten“, erklärt der TuS-Trainer.

Doch nicht nur die Offensive, der gesamte erste Anzug des TuS genügt höchsten Landesliga-Ansprüchen. Die Frage wird sein, ob die Leistungsträger konstant durch die Runde kommen. „Das habe ich an einem Teamabend noch einmal explizit angesprochen. Als Stammspieler solltest du von 30 Spielen auch bei 28 da sein“, sagt Hulsey und fügt an: „Fußball hat auch mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Und wenn immer alle da sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir Spiele gewinnen. Dazu gehört auch, wie ich mich pflege nach den Spielen und dass ich nicht fünfmal während der Saison krank ausfalle. Nur so erreichen wir unsere Ziele.“

Viel Vertrauen für neuen Stammtorwart Marc Reekers

Konstante Leistungen wollen die Hackenheimer vor allem zu Hause abliefern. Der Kunstrasen am Felseneck soll wieder eine Festung werden. „Da wollen wir die meisten Punkte holen, ganz klar“, sagt Hulsey. Seit 14 Jahren jagt Chris Menger auf diesem Sportplatz dem Ball hinterher. Dass er der Kapitän des TuS bleibt, stand für Hulsey außer Frage. „Chris ist Hackenheim“, bringt es der Coach auf den Punkt und fügt an: „Chris ist auch für mich immer wichtiger geworden. Ich suche den Austausch mit ihm. Seine Ratschläge sind sehr wertvoll.“ In der Vorsaison half Menger öfter mal hinten aus, doch in der neuen Runde dürfte er wieder als Zehner die Stürmer füttern.

Nichts Neues also im Kapitänsbereich, dafür gibt es eine Veränderung im Kasten. Marc Reekers rückt nach dem Abgang von Simon Marschall zur Nummer eins auf. „Er hat einen tollen Charakter und sich die Chance verdient, allen zu zeigen, dass er das Zeug zu einem verlässlichen Landesliga-Torwart hat“, spricht der Trainer Reekers das Vertrauen aus, wohl wissend, dass auch mal Fehler passieren. „Auch für die Feldspieler gilt, dass wir beim TuS Hackenheim ein Klima schaffen wollen, in dem Fehler erlaubt sind“, sagt Hulsey und liefert eine gute Begründung dafür: „Pierre, Niklas und ich, wir spielen ja noch selbst, und niemand ist fehlerfrei.“

Auch im Umgang mit Rückschlägen sind viele der jüngeren TuS-Spieler ein Jahr älter und erfahrener. Niklas Wollmann und Jasper Brede beispielsweise haben auf ihrer Seite in der Vorbereitung überzeugt. Auch auf anderen Positionen sieht der Coach Fortschritte und verbindet damit die Hoffnung, nicht wie in der Vorsaison bis in den Mai um den Klassenverbleib zittern zu müssen.

Prognose: TuS Hackenheim ist eine Wundertüte

Der TuS Hackenheim ist personell gut aufgestellt für eine Saison in ruhigem Fahrwasser. Doch stehen auch immer alle Spieler zur Verfügung? Oder schlägt das Verletzungspech wieder zu? Von der Beantwortung der Fragen wird abhängen, ob die Wundertüte TuS oben anklopft oder erneut lange bangen muss.

TuS Hackenheim

Zugänge: Leon Baderschneider (SG Nordpfalz), Leon Scherer (FC Sprenglingen), Felix Hadamitzky (Hassia Bingen), Pierre Merkel (SV Alemannia Waldalgesheim).

Abgänge: Simon Marschall (SG Eintracht Bad Kreuznach), Maximilian Walg, Christopher Kienle (beide SG Weinsheim), Tom Edinger (TSV Hargesheim), Yukimune Kadokura (Ziel unbekannt).

Tor: Marc Reekers, Pascal Pies.

Abwehr: Niklas Wollmann, Leon Baderschneider, Jannik Erbach, Arash Sadeghi, Julius Oertel, Felix Kosek, Michael Gilles, Paul Protzel, Leon Scherer, Felix Hadamitzky.

Mittelfeld: Jasper Brede, Lukas Röder, Tim Hulsey, Oliver Gäns, Henrik Sperling, Deniz Dasli, Jörg Maier, Christoph Menger.

Angriff: Hans Steyer, Niklas Schneider, Pierre Merkel, Laurenz Bubach.

Spielertrainer: Tim Hulsey.

Saisonziele: Die Teamchemie weiter stärken, die individuelle Entwicklung jedes Spielers vorantreiben und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen.

Favorit: SC Hauenstein.